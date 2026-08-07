Dviguba išpurškimo ietis, 960 mm

960 mm dviguba purškimo ietis su slėgio reguliavimu ant rankenos, esant pilnam vandens srautui. Tinka naudoti žemės ūkyje (pvz., tvartų valymui).

960 mm dviguba purškimo ietis su slėgio reguliavimu ant rankenos, esant pilnam vandens srautui. Tinka naudoti žemės ūkyje (pvz., tvartų valymui).

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maksimalus darbinis slėgis (bar) 310
Ilgis (mm) 960
Temperatūra (°C) max. 150
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 1,8
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