Dviguba išpurškimo ietis, 960 mm
960 mm dviguba purškimo ietis su slėgio reguliavimu ant rankenos, esant pilnam vandens srautui. Tinka naudoti žemės ūkyje (pvz., tvartų valymui).
960 mm dviguba purškimo ietis su slėgio reguliavimu ant rankenos, esant pilnam vandens srautui. Tinka naudoti žemės ūkyje (pvz., tvartų valymui).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maksimalus darbinis slėgis (bar)
|310
|Ilgis (mm)
|960
|Temperatūra (°C)
|max. 150
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,6
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