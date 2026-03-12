Dviračių ir motociklų valymo priedų rinkinys
Tobulas valymas ir priežiūra! Motociklų ir dviračių valymo priedų rinkinį sudaro 1 ratų plovimo šepetys, 1 universalus plovimo šepetys, 1 litras automobilių šampūno ir 1 VPS 160 S.
Motociklų ir dviračių valymo priedų rinkinys yra praktiškas valymo ir priežiūros rinkinys. Be universalaus plovimo šepečio, švelniam įvairių paviršių valymui, yra butelis automobilių šampūno, skirto intensyviam ir tuo pat metu švelniam valymui, ratų plovimo šepetys, efektyviam nešvarumų pašalinimui sunkiai prieinamose vietose, taip pat trumpas „Vario Power Jet Short“ 360 ° purškimo antgalis su reguliuojamu slėgiu ir reguliuojama 360 ° jungtimi. Priedų rinkinys tinka visiems Kärcher K2 - K7 klasių aukšto slėgio plovimo įrenginiams.
Savybės ir privalumai
Universalus plovimo šepetys
- Minkšti, paviršių saugantys šereliai kruopščiam visų tipų paviršių valymui.
Automobilinis šampūnas trys-viename, 1 l
- Maksimalus valymo efektyvumas, priežiūra ir apsauga vienos procedūros metu.
Ratlankių šepetys
- Tolygus 360° vandens paskirstymas tobulai švarai - net sunkiai pasiekiamose vietose.
Trumpas purškimo antgalis Vario Power 360°
- Idealus valant artimas, tačiau sunkiai pasiekiamas vietas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|1,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|422 x 105 x 220
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Motociklai ir motoroleriai