Dviračių priežiūros aksesuarų krepšys
Idealus „Kärcher“ žemo slėgio plovimo įrenginių priedas: „Bike“ aksesuarų krepšyje dviračiams rasite praktiškų priedų, specialiai sukurtų dviračiams valyti.
Puikiai tinka dviračiams valyti: su „Bike“ aksesuarų krepšyje esančiais priedais, kurie yra optimizuoti naudoti su „Kärcher“ OC 3 ir OC 4 žemo slėgio plovimo įrenginiais, dviračius ir jų įrangą nuplausite kruopščiai, bet švelniai. Vienas „Multi Jet“ purškimo antgalis purškia vandenį keturiomis skirtingomis srovėmis, kurias galima reguliuoti tiesiog pasukant antgalio galvutę. Specialios formos šepetys su minkštais šereliais pašalina net įsisenėjusius nešvarumus nuo sunkiai pasiekiamų vietų, nebraižydamas dažyto paviršiaus. Putų antgalis ir „Natural Bike Cleaner“ ploviklis su natūraliais ingredientais veiksmingai nuvalo nuo dviračio įprastus nešvarumus ir saugo visus jo komponentus. O absorbuojančia mikropluošto šluoste nublizginsite dviratį iki galo. Tiekiamame krepšyje, kuris yra pagamintas iš vandeniui atsparaus audinio, galima tvarkingai laikyti visus aksesuarus. Jame netgi atsiras vietos papildomiems mažiems priedams.
Savybės ir privalumai
„Multi Jet“ su „keturi viename“ srovėmisVienas antgalis purškia keturiomis srovėmis (taškine, plokščia, dulksnos ir rotacine), kurias galima reguliuoti tiesiog pasukant antgalio galvutę.
Putų antgalis ir „Natural Bike Cleaner“ ploviklisNatūralus ploviklis veiksmingai ištirpdo dviračiams būdingus nešvarumus ir apsaugo visus dviračių komponentus. Galima naudoti su putų antgaliu arba purškimo buteliuku.
Šepetys dviračiamsSpecialios formos šepetys su minkštais šereliais pašalina net įsisenėjusius nešvarumus nuo sunkiai pasiekiamų vietų, nebraižydamas dažyto paviršiaus.
Mikropluošto šluostė
- Minkšta absorbuojanti mikropluošto šluostė, skirta dviračiui poliruoti po valymo, norint išvengti vandens dėmių.
Priedų krepšys
- Pagaminta iš vandeniui atsparaus audinio, kurį galima skalbti skalbimo mašinoje – idealiai tinka kelionėms.
- Visi priedai laikomi vienoje vietoje, yra vietos papildomai dviračio įrangai.
- Krepšį galima laikyti tuščioje vandens talpykloje kartu su „Kärcher OC 4“.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tekstilės pluoštas
|80 % Polisteris, 20 % Poliamidas
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|1,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|220 x 220 x 100
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Palapinės / stovyklavimo įranga
- Gyvūnai / Šunys
- Avalynė / specializuoti batai
- Sporto įranga (banglentė, baidarė, irklentė)
- Vežimėliai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Gėlių vazonai