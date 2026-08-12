Dviračių priežiūros aksesuarų krepšys
Idealus „Kärcher“ žemo slėgio plovimo įrenginių priedas: „Pet“ aksesuarų krepšyje augintiniams rasite praktiškų priedų, specialiai sukurtų šunims švelniai prausti.
Puikiai tinka šunims prausti ir prižiūrėti: „Pet“ naminių gyvūnų aksesuarų krepšyje esantys priedai yra optimizuoti naudoti su „Kärcher“ OC 3 ir OC 4 žemo slėgio plovimo įrenginiais ir padės švelniai, bet veiksmingai nuplauti keturkojus draugus. Specialiai sukurtas šepetys augintiniams su silikoniniais masažiniais gumbeliais pašalina nuo kailio net sunkiausiai šalinamus nešvarumus. Kūginis purkštukas padeda ypač švelniai ir atsargiai nuplauti nešvarų kailį ir purvinas letenas. Minkšta mikropluošto šluostė sugeria daug vandens, yra švelni šuns kailiui ir pašalina visus nemalonius kvapus. Tiekiamame krepšyje, kuris yra pagamintas iš vandeniui atsparaus audinio, galima tvarkingai laikyti visus aksesuarus. Jame netgi atsiras vietos papildomiems mažiems priedams.
Savybės ir privalumai
Augintinių plovimo šepetysSpecialiai sukurtas šepetys augintiniams su silikoniniais masažiniais gumbeliais pašalina nuo kailio net sunkiai šalinamus nešvarumus.
Rotaciniss antgalisKūginis purkštukas veikia ypač švelniai, todėl puikiai tinka, jei reikia kruopščiai nuplauti nešvarų kailį ir purvinas letenas.
Mikropluošto šluostėMinkštą mikropluošto šluostę galima naudoti šunims džiovinti iškart po prausimo. Mikropluošto šluostė sugeria daug vandens ir apsaugo nuo nemalonių kvapų.
Priedų krepšys
- Pagaminta iš vandeniui atsparaus audinio, kurį galima skalbti skalbimo mašinoje – idealiai tinka kelionėms.
- Visi priedai laikomi vienoje vietoje, yra vietos papildomiems šunų vedžiojimo reikmenims.
- Krepšį galima laikyti tuščioje vandens talpykloje kartu su „Kärcher OC 4“.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tekstilės pluoštas
|80 % Polisteris, 20 % Poliamidas
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|220 x 220 x 100
Pritaikymo sritys
- Gyvūnai / Šunys
- Dviračiai
- Palapinės / stovyklavimo įranga
- Avalynė / specializuoti batai
- Sporto įranga (banglentė, baidarė, irklentė)
- Vežimėliai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Gėlių vazonai