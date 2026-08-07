EASY!Force Advanced

Naujas, lengvai spaudžiamas, aukšto slėgio pistoletas "EASY!Force" garantuoja ilgesnes darbo valandas nejaučiant nuovargio. Aukšto slėgio srovės atatrankos jėga yra naudojama siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą

Revoliucinė aukšto slėgio pistoleto "EASY!Force" koncepcija užtikrina ilgesnes darbo valandas nejaučiant nuovargio. Aukšto slėgio srovės atatrankos jėga yra naudojama siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą. Aukšto slėgio pistoletui patvarumo suteikia aukštos kokybės medžiagos: keramikinio vožtuvo rutuliukas ir sandarinimo mazgas yra žymiai tvirtesni nei bet kokios kitos dalelės. Keramikinis vožtuvas užtikrina 5 kartus ilgesnį pistoleto eksploatavimo laiką, lyginant su kitais aukšto slėgio pistoletais.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 300
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,8
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