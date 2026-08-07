EASY!Force Ex
Skirtas naudojimui pavojingose vietose bei nevarginančiam darbui: "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletui naudojama aukšto slėgio srovės atatrankos jėga, kas sumažina pistoleto laikymui reikalingą jėgą iki nulio.
Saugus, patvarus ir labai patogus: naujasis "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas nesiliauja stebinti - net ir naudojamas sprogimui atspariose, pavojingose vietose. Keraminis vožtuvas tarnauja 5 kartus ilgiau, lyginant su kitais rinkoje esančiais aukšto slėgio pistoletais. Naujasis "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas užtikrina lengvą darbą, naudojant aukšto slėgio srovės atatrankos jėgą tam, kad pistoleto laikymui reikalinga jėga būtų sumažinta iki nulio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Temperatūra (°C)
|max. 155
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6