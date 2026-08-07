EASY!Force Food

Puikiai tinka maisto pramonei: "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas su keraminiu vožtuvu leidžia operatoriui dirbti be nuovargio dėl beveik nulinės pistoleto laikymo jėgos.

Dėl aukšto slėgio srovės atatrankos jėgos, "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas iki nulio sumažina pistoleto laikymui reikalingą jėgą ir gali būti naudojamas maisto pramonei. Iš tvirtos keraminės medžiagos pagamintas vožtuvo rutuliukas ir sandarinimo mazgas yra atsparūs visoms įmanomoms pašalinėms dalelėms. Keraminis vožtuvas užtikrina 5 kartus ilgesnį tarnavimo laiką, lyginant su kitais aukšto slėgio pistoletais.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 300
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,7