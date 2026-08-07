EASY!Force komplektas 1 - nuo aukšto slėgio žarnos

Aukšto slėgio Kärcher valymo įrenginių modifikavimas su esama aukšto slėgio žarna: "EASY!Force" komplektas 1 su "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi ir visais reikiamais adapteriais iki pat purkštuko.

Su mūsų "EASY!Force" komplektu 1 "galima nebrangiai pritaikyti modernią "EASY!Force" technologiją jau esamiems Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginiams ir aukšto slėgio žarnoms. Komplektą sudaro "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas (4.118-005), 1050 mm ilgio purškimo ietis (4.112-000) su "EASY!Lock" jungtimis, adapteris 8 (4.111-036) aukšto slėgio purkštukams su M 18 × 1.5 jungtimi bei adapteris 12 (4.111-046) aukšto slėgio žarnai su rotacine mova.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 2,2
Suderinami įrenginiai
EASY!Force komplektas 1 - nuo aukšto slėgio žarnos atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.