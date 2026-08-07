EASY!Force komplektas 3 - aukšto slėgio pistoleto pakeitimui

Suderinamas su esama aukšto slėgio žarna ir purškimo ietimi: "EASY!Force" komplektą 3 sudaro "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas ir visi reikiami adapteriai, skirti aukšto slėgio valymo įrenginio patobulinimui.

Visų Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginių, turinčių atitinkamus priedus, patobulinimui, su patogia ir energiją taupančią "EASY!Force" technologija: Mūsų "EASY!Force" komplektą 3 sudaro "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas (4.118-005), adapteris 12 (4.111-046) aukšto slėgio žarnai su rotacine mova, taip pat adapteris 5 (4.111-033) purškimo iečiai su M 22 × 1,5 jungtimi. Su šiuo, įrenginio patobulinimo komplektu, esamos aukšto slėgio žarnos ir purškimo antgaliai naudojami labai ekonomiškai.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 1,2
Suderinami įrenginiai
EASY!Force komplektas 3 - aukšto slėgio pistoleto pakeitimui atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.