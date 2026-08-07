Easy putų komplektas
Aukšto slėgio putų sistema, skirta naudojimui su HD/HDS įrenginiais valymui ir dezinfekcijai. Putų antgalis, skirtas sujungti su purkštuvu ir aukšto slėgio chemikalų inžektorius su 0-5% tikslumo matavimo sklende. Specialiai įrenginiui pritaikytas antgalių komplektas turi būti užsakomas atskirai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
Suderinami įrenginiai
Priedai
Easy putų komplektas atsarginės dalys
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