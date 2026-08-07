Easy putų komplektas

Aukšto slėgio putų sistema, skirta naudojimui su HD/HDS įrenginiais valymui ir dezinfekcijai. Putų antgalis, skirtas sujungti su purkštuvu ir aukšto slėgio chemikalų inžektorius su 0-5% tikslumo matavimo sklende. Specialiai įrenginiui pritaikytas antgalių komplektas turi būti užsakomas atskirai.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Priedai
Easy putų komplektas atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.