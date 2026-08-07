Easy putų komplektas su RM inžektoriumi

Aukšto slėgio putų sistema, skirta naudojimui su HD/HDS įrenginiais valymui ir dezinfekcijai. Putų antgalis, skirtas sujungimui su purkštuvu ir aukšto slėgio chemikalų inžektorius su 0-5% tikslumo matavimo sklende. Specialiai įrenginiui pritaikytas antgalių komplektas turi būti užsakomas atskirai.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 1,6
Suderinami įrenginiai
Priedai
Easy putų komplektas su RM inžektoriumi atsarginės dalys

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