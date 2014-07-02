Easy putų komplektas su RM inžektoriumi

Aukšto slėgio putų sistema, skirta naudojimui su HD/HDS įrenginiais valymui ir dezinfekcijai. Putų antgalis, skirtas sujungimui su purkštuvu ir aukšto slėgio chemikalų inžektorius su 0-5% tikslumo matavimo sklende. Specialiai įrenginiui pritaikytas antgalių komplektas turi būti užsakomas atskirai.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 1,5
Priedai
Easy putų komplektas su RM inžektoriumi atsarginės dalys

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