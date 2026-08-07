eco!Booster TR 060
„eco!Booster“ – tai 50 % didesnis našumas nei „Kärcher“ padidintos galios antgalio; idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams. Tinka šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių antgalio dydis 060.
„eco!Booster“ stebina savo našumu, kuris yra 50 proc. didesnis nei „Kärcher“ padidintos galios antgalio. Dėl didesnio srovės pločio padidėja efektyvumas, todėl sumažėja energijos ir vandens suvartojimas. Švelniai valo lengvai pažeidžiamus paviršius, pvz., tinkuotus fasadus ir medines sienas. Tinka „Kärcher“ šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams (iki 85 °C) ir yra suderinamas su „EASY!Lock“ sistema, antgalio dydis 060. Revoliucinės konstrukcijos purkštukas įtraukia orą, kuris nukreipia vandens srovę reikiama kryptimi. Aukščiausios klasės valymo rezultatai gaunami per trumpesnį laiką, o tai ypač svarbu tokiuose sektoriuose kaip statyba ar transporto priemonių valymas.
Savybės ir privalumai
50 % didesnis valymo našumas, palyginti su plokščia srove
- Kruopštus, greitas ir tvaresnis valymas.
50 % didesnis vandens naudojimo efektyvumas¹⁾
- Taupo vandenį.
50 % didesnis energijos vartojimo efektyvumas¹⁾
- Taupo energiją.
Labai universalus pritaikymas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens slėgis (bar)
|max. 300
|Temperatūra (°C)
|max. 85
|Antgalio dydis ( )
|60
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
Pritaikymo sritys
- Fasadų plovimui
- Tinka komunalinėms reikmėms, pavyzdžiui, fasadams ir tvoroms valyti.
- Automobilių plovimui
- Gyvulių tvartų valymas žemės ūkyje
eco!Booster TR 060 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.