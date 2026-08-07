EDI 4 replacement washer

Besisukantis grandiklio diskas EDI 4 elektriniam ledo grandikliui su tvirtais plastikiniais peiliukais, pašalina net ir didžiausią sluoksnį ledo nuo automobilio stiklų.

Besisukantis grandiklio diskas skirtas elektriniam ledo grandikliui EDI 4 greitai ir patogiai pašalina ledą nuo automobilio stiklų. Diską pakeisti paprasta – nereikia įrankių, tai atliekama vos per kelias sekundes. Novatoriškas grandiklio diskas turi penkis peiliukus, kurie veikia iki 4 dB(A) tyliau nei ankstesnė versija ledo šalinimo metu.

Savybės ir privalumai
Besisukantis grandiklio diskas su tvirtais plastikiniais peiliukais
  • Besisukantis grandiklio diskas, pagamintas iš atsparaus plastiko, greitai ir be pastangų pašalina ledą nuo automobilio stiklų.
Disko keitimas be įrankių
  • Nuimamas diskas gali būti pakeičiamas greitai ir be papildomų įrankių.
Triukšmo garsumo sumažinimas
  • Neseniai sukurtas grandiklio diskas sumažina garso lygį iki 4 dB(A), palyginus su ankstesne versija turinčia su šešis peiliukus.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 109 x 109 x 16
Pritaikymo sritys
  • Stiklai