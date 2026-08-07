EDI 4 replacement washer
Besisukantis grandiklio diskas EDI 4 elektriniam ledo grandikliui su tvirtais plastikiniais peiliukais, pašalina net ir didžiausią sluoksnį ledo nuo automobilio stiklų.
Besisukantis grandiklio diskas skirtas elektriniam ledo grandikliui EDI 4 greitai ir patogiai pašalina ledą nuo automobilio stiklų. Diską pakeisti paprasta – nereikia įrankių, tai atliekama vos per kelias sekundes. Novatoriškas grandiklio diskas turi penkis peiliukus, kurie veikia iki 4 dB(A) tyliau nei ankstesnė versija ledo šalinimo metu.
Savybės ir privalumai
Besisukantis grandiklio diskas su tvirtais plastikiniais peiliukais
- Besisukantis grandiklio diskas, pagamintas iš atsparaus plastiko, greitai ir be pastangų pašalina ledą nuo automobilio stiklų.
Disko keitimas be įrankių
- Nuimamas diskas gali būti pakeičiamas greitai ir be papildomų įrankių.
Triukšmo garsumo sumažinimas
- Neseniai sukurtas grandiklio diskas sumažina garso lygį iki 4 dB(A), palyginus su ankstesne versija turinčia su šešis peiliukus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|109 x 109 x 16
Pritaikymo sritys
- Stiklai