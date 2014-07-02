Elektroninis slėgio jungiklis su apsauga nuo sausos eigos
Elektroninis slėgio jungiklis pagal poreikį automatiškai įjungia/išjungia siurblį. Plūdinis jungiklis automatiškai įjungia ir išjungia siurblį ir apsaugo jį nuo sausos eigos.
Elektroninis slėgio jungiklis pagal poreikį automatiškai įjungia/išjungia siurblį pagal poreikį slėginėje dalyje. Plūdinis jungiklis automatiškai įjungia ir išjungia siurblį ir apsaugo jį nuo sausos eigos. Tai idealus sprendimas, prireikus paversti sodo siurblį aukšto slėgio buitiniu siurbliu. Elektroninis slėgio jungiklis gaminamas su 1" jungimo sriegiu (33,3 mm).
Savybės ir privalumai
Elektroninis slėgio jungiklis
- Automatiškai paleidžia/sustabdo siurblį, priklausomai nuo vandens poreikio.
Elektroninis slėgio jungiklis su apsauga nuo sausos eigos
- Idealiai tinkamas paverčiant sodo siurblį pagalbiniu siurbliu
Integruota apsauga nuo sausos eigos
- Jei vanduo neteka per siurblį įsiurbimo pusėje, apsauga nuo sausos eigos apsaugo siurblį nuo gedimo ir automatiškai jį išjungia.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|135 x 100 x 190
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų, cisternų ar šulinių, pvz. naudojant laistymo purkštuvus