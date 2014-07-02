EPA filtras
Skalbiamas EPA filtras, skirtas „Kärcher“ BR 45/22 grindų plovimo įrenginiui ir DS6 plaunančiam siurbliui, sulaiko smulkias drėgname ore esančias dulkių daleles ir alergenus.
EPA filtras, tinkantis tiek „Kärcher“ BR 45/22 grindų plovimo įrenginiui, tiek DS6 plaunančiam siurbliui, patikimai sulaiko smulkias ore esančias daleles (pavyzdžiui, dulkių) ir drėgname ore besikaupiančius alergenus bei apsaugo nuo jų naudotojus. Be to, naudojant su plaunančiais siurbliais, jis apsaugo dulkių siurblio variklį, neleisdamas kenksmingai drėgmei patekti į įrenginio variklio vidų. Filtrą minkštais guminiais krašteliais galima lengvai atidaryti ir išplauti tekančiu vandeniu.
Savybės ir privalumai
Plaunamas
- Daugkartinis ir patvarus
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|195 x 97 x 34