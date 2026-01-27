Fasado ir stiklo valymo priedas
Fasadai ir stiklo paviršiai optimaliai nuvalomi su aukštu slėgiu, naudojant fasado ir stiklo valymo priedą. Itin efektyvus kartu su Kärcher teleskopiniu purkštuvu.
Tolygus ir labai efektyvus valymas: keturi aukšto slėgio purkštukai pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo įvairių paviršių. Priklausomai nuo valymo darbų paskirties, keičiamą antgalį galima lengvai ir greitai pakeisti. Fasadams ir sienoms valyti skirtas antgalis su šereliais apsaugo naudotoją nuo vandens taškymosi ir leidžia švelniai naudoti išilgai paviršiaus. Stikliniams paviršiams, pavyzdžiui, žiemos sodams, valyti puikiai tinka antgalis su mikropluošto pagalvėle, kuri tvirtinama lipnia juostele. Abrazyvinis pluoštas padeda pašalinti nešvarumus ir užtikriną švelnų paviršių valymą.
Savybės ir privalumai
Keičiamas rėmasPaprastas pakeitimas be įrankių, pritaikytas kietiems ar jautriems (stiklo) paviršiams.
Keturi aukšto slėgio antgaliaiEfektyvus įsisenėjusių nešvarumų pašalinimas ir didelis našumas.
Vyris tarp dangtelio ir rėmoPriedas yra pritaikytas prie paviršiaus, todėl visada yra geras kontaktas.
Nuimama, plaunama mikropluošto pagalvėlė
- Mikropluošto pagalvėlę galima plauti 60 ° C temperatūroje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tekstilės pluoštas
|70% poliesteris, 30% poliamidas
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|194 x 338 x 160
Videos
Pritaikymo sritys
- Fasadai
- Žiemos sodams
- Stiklai
