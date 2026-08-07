FC 2-4 valymo voleliai, geltoni

Universalus ritinėlis, skirtas švelniam drėgnam visų kietųjų grindų valymui ir priežiūrai. Be pūkelių, sugeriantis ir tvirtas. Tinka skalbti skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūroje.

Kärcher FC 2-4 grindų valytuvo universalus ritinėlis užtikrina švelnų drėgną valymą ir visų kietųjų grindų - net parketo - priežiūrą. Aukštos kokybės universalus ritinėlis neturi pūkelių, yra absorbuojantis ir itin patvarus. Volelį taip pat galima plauti skalbimo mašinoje ne aukštesnėje kaip 60 °C temperatūroje.

Savybės ir privalumai
100% aukštos kokybės mikropluoštas
  • Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
  • Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Ypatingai švarus
  • Higieniškas darbas įvairiose srityse (sanitarinės zonos, virtuvės ir t.t.)
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Balta
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 180 x 60 x 60
Pritaikymo sritys
  • Kietosios grindų dangos
  • Lakuotam parketui