FC 2-4 valymo voleliai, geltoni
Universalus ritinėlis, skirtas švelniam drėgnam visų kietųjų grindų valymui ir priežiūrai. Be pūkelių, sugeriantis ir tvirtas. Tinka skalbti skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūroje.
Kärcher FC 2-4 grindų valytuvo universalus ritinėlis užtikrina švelnų drėgną valymą ir visų kietųjų grindų - net parketo - priežiūrą. Aukštos kokybės universalus ritinėlis neturi pūkelių, yra absorbuojantis ir itin patvarus. Volelį taip pat galima plauti skalbimo mašinoje ne aukštesnėje kaip 60 °C temperatūroje.
Savybės ir privalumai
100% aukštos kokybės mikropluoštas
- Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Ypatingai švarus
- Higieniškas darbas įvairiose srityse (sanitarinės zonos, virtuvės ir t.t.)
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|180 x 60 x 60
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Lakuotam parketui