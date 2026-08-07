FC 2 valymo voleliai akmens grindims
Nešvarias kietąsias grindis ir nešvarius plyšius valyti paprasčiau: su FC 2-4 grindų valytuvui skirtu akmens masės voleliu įsisenėjusioms dėmėms nebus jokių šansų. Volelį galima plauti skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūroje.
FC 2 akmens masės valytuvas yra puikus priedas, skirtas giliai išvalyti kietas grindis, pavyzdžiui, akmenines ar keramines (tačiau jis netinka švelnioms natūralaus akmens grindims, tokioms kaip marmuras ar keramika). Suderinamas su FC 2-4 grindų valytuvu. Dėl integruotų šerių akmens volelis lengvai pašalina įsisenėjusius nešvarumus ir net įtrūkimus, sandūras ir nelygius paviršius vėl padaro spindinčius. Tinka plauti skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūroje.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės mikropluoštas
- Optimalus nešvarumų pašalinimas ir aukštas purvo surinkimo lygis, užtikrinantis puikius valymo rezultatus.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Integruoti šereliai
- Lengvam įsisenėjusio purvo pašalinimui.
- Net įtrūkimai ir nelygios grindys tampa itin švarios.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|180 x 60 x 60
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Akmeninės grindys
- Įsisenėjęs purvas
- plytelių siūlės