FC 2 valymo voleliai akmens grindims

Nešvarias kietąsias grindis ir nešvarius plyšius valyti paprasčiau: su FC 2-4 grindų valytuvui skirtu akmens masės voleliu įsisenėjusioms dėmėms nebus jokių šansų. Volelį galima plauti skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūroje.

FC 2 akmens masės valytuvas yra puikus priedas, skirtas giliai išvalyti kietas grindis, pavyzdžiui, akmenines ar keramines (tačiau jis netinka švelnioms natūralaus akmens grindims, tokioms kaip marmuras ar keramika). Suderinamas su FC 2-4 grindų valytuvu. Dėl integruotų šerių akmens volelis lengvai pašalina įsisenėjusius nešvarumus ir net įtrūkimus, sandūras ir nelygius paviršius vėl padaro spindinčius. Tinka plauti skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūroje.

Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės mikropluoštas
  • Optimalus nešvarumų pašalinimas ir aukštas purvo surinkimo lygis, užtikrinantis puikius valymo rezultatus.
  • Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Integruoti šereliai
  • Lengvam įsisenėjusio purvo pašalinimui.
  • Net įtrūkimai ir nelygios grindys tampa itin švarios.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Balta
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 180 x 60 x 60
Pritaikymo sritys
  • Akmeninės grindys
  • Įsisenėjęs purvas
  • plytelių siūlės