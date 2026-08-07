FC 5 siurbimo galvos dangtelis (geltonas)
Patobulintas siurbimo galvutės dangtelis leidžia efektyviau surinkti purvą. Dangtelis skirtas FC 5 įrenginiams, kurie yra su senesnio modelio dangteliu.
Daugiau jokių erzinančių dulkių kamuolių ant grindų: naujasis FC 5 grindų valytuvo siurbimo galvutės gaubtas su integruotu sriegių pakėlimo įtaisu ir platesniu oro kanalu užtikrina efektyvesnį nešvarumų surinkimą ir pagerina bendrą valymo efektyvumą. Tai yra atnaujintas priedas, tinkamas visiems geltoniems, pirmosios versijos FC 5 įrenginiams.
Savybės ir privalumai
Integruotas sriegių pakėlėjas
- Integruoti grioveliai padeda lengviau surinkti dulkes ir kitas pukų daleles.
Platesnis siurbimo kanalas
- Efektyvesnis didesnių nevarumų, pavyzdžiui plaukų, surinkimas.
Lengvai pakeičiamas
- Naujasis gaubtas yra greitai ir lengvai pakeičiamas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|300 x 100 x 34