FC siurbimo galvutės dangtis, baltas

Sugeria nešvarumus geriau nei anksčiau: optimizuotas FC 5 įsiurbimo galvutės dangtelis. Idealiai tinka visiems baltiems FC 5 grindų valytuvams, kuriems dar nepriklauso šis priedas.

Naujas baltos spalvos FC 5 įsiurbimo galvutės dangtis padeda surinkti erzinančias dulkes nuo grindų. Dėl integruoto sriegių pakėlėjo ir plataus oro kanalo purvo surinkimas yra efektyvesnis. Optimizuotą dangtį itin lengva derinti visiems baltos spalvos FC 5 įrenginiams, kuriuose dar nėra šio dangtelio. Tai žymiai pagerina bendrą pirmosios kartos baltų FC 5 įrenginių valymo efektyvumą.

Savybės ir privalumai
Integruotas sriegių pakėlėjas
  • Integruoti grioveliai padeda lengviau surinkti dulkes ir kitas pukų daleles.
Platesnis siurbimo kanalas
  • Efektyvesnis didesnių nevarumų, pavyzdžiui plaukų, surinkimas.
Lengvai pakeičiamas
  • Naujasis gaubtas yra greitai ir lengvai pakeičiamas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Balta
Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 300 x 100 x 34