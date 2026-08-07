FC siurbimo galvutės dangtis, baltas
Sugeria nešvarumus geriau nei anksčiau: optimizuotas FC 5 įsiurbimo galvutės dangtelis. Idealiai tinka visiems baltiems FC 5 grindų valytuvams, kuriems dar nepriklauso šis priedas.
Naujas baltos spalvos FC 5 įsiurbimo galvutės dangtis padeda surinkti erzinančias dulkes nuo grindų. Dėl integruoto sriegių pakėlėjo ir plataus oro kanalo purvo surinkimas yra efektyvesnis. Optimizuotą dangtį itin lengva derinti visiems baltos spalvos FC 5 įrenginiams, kuriuose dar nėra šio dangtelio. Tai žymiai pagerina bendrą pirmosios kartos baltų FC 5 įrenginių valymo efektyvumą.
Savybės ir privalumai
Integruotas sriegių pakėlėjas
- Integruoti grioveliai padeda lengviau surinkti dulkes ir kitas pukų daleles.
Platesnis siurbimo kanalas
- Efektyvesnis didesnių nevarumų, pavyzdžiui plaukų, surinkimas.
Lengvai pakeičiamas
- Naujasis gaubtas yra greitai ir lengvai pakeičiamas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|300 x 100 x 34