Filter set AF 20
Didelis našumas ir efektyvumas: Oro valytuvo AF 20 pakaitinį filtrų rinkinį sudaro H13 medžiaga ir antibakterinė danga padengta aktyviosios anglies elementais.
H13 filtrų rinkinys su antibakterine danga padengti aktyviosios anglies dalimi patikimai pašalina daug kenksmingų medžiagų iš patalpų oro, o išvalymo laipsnis yra 99,95 %, kai dalelių skersmuo yra 0,3 µm. Filtras sulaiko dulkes, smulkias dulkes, daleles, aerozolius, patogenus ir net virusus. Be to, antibakterinė filtro medžiagos danga pašalina mikrobus ir bakterijas, o ją papildo aktyvios anglies sluoksnis, kuris pašalina iš oro kvapus, cheminius garus, LOJ (lakius organinius junginius) ir kitas kenksmingas medžiagas.
Savybės ir privalumai
H13 filtravimas
- H13 filtras patikimai pašalina patogenus ir aerozolius.
- Filtro efektyvumas 99,95%.
Aktyvios anglies elementas
- Kvapų ir cheminių garų sulaikymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Oro pralaidumas (m³/h)
|max. 220
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|2
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|258 x 151 x 59
Videos
Pritaikymo sritys
- Pakaitinis filtrų rinkinys oro valytuvui AF 20 – skirtas oro valymui patalpose