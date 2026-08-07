Filter set AF 30
Didelis oro pralaidumas ir efektyvumas: Oro valytuvo AF 30 filtrų rinkinį sudaro H13 filtro medžiaga ir antibakterine danga padengtas aktyviosios anglies elementas.
H13 filtrų rinkinys padengti antibakterine danga, aktyviosios anglies sluoksniu patikimai pašalina kenksmingas medžiagas iš oro, o efektyvumo laipsnis yra 99,95 %, kai dalelių skersmuo yra 0,3 µm. Filtras išvalo stambesnes ir smulkias dulkių daleles, , aerozolius, ligų sukėlėjus ir net virusus. Be to, antibakterinė filtro danga pašalina mikrobus ir bakterijas, o ją papildo aktyvios anglies sluoksnis, kuris pašalina kvapus, cheminius garus, LOJ (lakius organinius junginius) ir kitas kenksmingas medžiagas.
Savybės ir privalumai
H13 filtravimas
- H13 filtras patikimai pašalina patogenus ir aerozolius.
- Filtro efektyvumas 99,95%.
Aktyvios anglies elementas
- Kvapų ir cheminių garų sulaikymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|2
|Svoris (kg)
|0,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|357 x 178 x 80
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Pritaikymo sritys
- Pakaitinis filtrų rinkinys oro valytuvui AF 20 – skirtas oro valymui patalpose