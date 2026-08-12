Filter set AF 50
Didelis oro pralaidumas ir efektyvumas: Oro valytuvo AF 50 filtrų rinkinį sudaro H13 filtras ir antibakterine danga padengtas aktyviosios anglies elementas.
H13 filtrų rinkinys su antibakterine danga padengta aktyviosios anglies sluoksniu patikimai pašalina kenksmingas medžiagas iš oro, o atskyrimo laipsnis yra 99,95 %, kai dalelių skersmuo yra 0,3 µm. Filtras išvalo stambias ir smulkias dulkes, daleles, aerozolius, ligų sukėlejus ir net virusus. Antibakterinė filtro danga pašalina mikrobus ir bakterijas, o ją papildantis aktyvios anglies sluoksnis, pašalina iš oro kvapus, cheminius garus, LOJ (lakius organinius junginius) ir kitas kenksmingas medžiagas.
Savybės ir privalumai
H13 filtravimas
- H13 filtras patikimai pašalina patogenus ir aerozolius.
- Filtro efektyvumas 99,95%.
Aktyvios anglies elementas
- Kvapų ir cheminių garų sulaikymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Oro pralaidumas (m³/h)
|max. 520
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|2
|Svoris (kg)
|1,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|421 x 208 x 80
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Pritaikymo sritys
- Pakaitinis filtrų rinkinys oro valytuvui AF 20 – skirtas oro valymui patalpose