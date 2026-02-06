Filtras KVA 2
Švariam orui ir ilgalaikiam galingam jūsų akumuliatorinio dulkių siurblio darbui: filtruoja net smulkiausias ore sklandančias daleles ir apsaugo variklį.
Šis smulkus filtras yra neatskiriama pažangios daugiapakopės filtravimo sistemos, kurią sudaro stambus, smulkus ir HEPA filtras, dalis. Jis efektyviai šalina net mažiausias dulkių daleles prieš joms pasiekiant HEPA filtrą. Taip užtikrinama maksimali švara ir sveikesnis patalpų klimatas. Norint nuolat džiaugtis optimaliais valymo rezultatais, rekomenduojame reguliariai valyti filtrą išpurtant stambias dulkes ir, jei reikia, naudojant minkštą šepetį. Keiskite smulkų filtrą kas šešis mėnesius, kad nesumažėtų siurbimo galia.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės filtro medžiaga
- Užtikrina maksimaliai efektyvų dalelių surinkimą ir, atitinkamai, kruopštesnį valymą ir švaresnį orą namuose.
Optimalus pritaikymas
- Suteikia galimybę greitai ir nesudėtingai pakeisti filtrą nešvaistant laiko.
Lengvas valymas išpurtant arba nuvalant šepečiu
- Padeda taupyti laiką ir pastangas prižiūrint akumuliatorinį dulkių siurblį.
Saugo variklį nuo dulkių ir nusidėvėjimo
- Prailgina akumuliatorinio dulkių siurblio tarnavimo laiką ir užtikrina nuolatinę didelę siurbimo galią.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|50 x 50 x 119