Filtras vandens siurbliui, didelis
Vandens siurblio filtras apsaugo sodo siurblius, hidroforus ir namų siurblius nuo stambių šiukšlių ir smėlio. Įskaitant „PerfectConnect “sandarinimo principą, užtikrinantį patikimą sandarumą.
Siurblio filtras tinka visiems įprastiems sodo siurbliams, hidroforams ir namų siurbliams su G1 jungties sriegiu (33,3 mm) - ypač prietaisams be integruotų filtrų, kurių srautas yra iki 6000 l / h. Filtras efektyviai apsaugo siurblį nuo stambių purvo dalelių ar smėlio ir taip padidina jo tarnavimo laiką. Filtro įdėklą galima išvalyti. Smulkaus filtro tinklelio tankis yra 250 µm (0,25 mm). Radialinis BP priedų sandarinimo principas užtikrina ypatingai lengvą surinkimą ir labai patikimą sandarumą bei puikią siurblio veiklą.
Savybės ir privalumai
Išimamas filtras
- Filtras gali būti nuplaunamas po tekančio vandens srove ir naudojamas daug kartų.
Pirminis filtras, didelis
- Siurbliams, kurių vandens srautas yra iki 6000 l / h.
Pirminis filtras
- Papildomai siurblio apsaugai nuo stambių purvo dalelių ar smėlio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Dydžiai
|Iki 6000 l / h, tinklelio kilpos dydis: 250 μm (0,25 mm)
|Vandens slėgis (bar)
|8
|Tinklelio kilpos dydis (mm)
|0,25
|Sriegio dydis
|G1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|1,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|120 x 220 x 316
Įranga
- Kärcher PerfectConnect asortimento priedai
Pritaikymo sritys
- Užtikrina panardinamo siurblio apsaugą nuo stambių purvo dalelių.