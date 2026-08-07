Filtras vandens siurbliui, mažas
Mažas filtras, didelis efektas: siurblio filtras apsaugo hidroforus, sodo ir namų siurblius nuo stambių purvo dalelių ar smėlio. Su „Perfect Connect“ sandarinimo principu.
Mažas siurblio filtras pašalina stambias purvo daleles ir smėlį įprastuose hidroforuose, sodo ir namų siurbliuose - taip prailginant prietaisų tarnavimo laiką. Filtras ypač tinka prietaisams be integruotų filtrų, kurių srautas yra iki 4000 l / h ir turi G1 jungiamąjį sriegį (33,3 mm). Filtro įdėklą galima lengvai išimti valymui. Smulkaus filtro tinklelio dydis yra 250 µm (0,25 mm). Naujų BP priedų radialinis „PerfectConnect“ sandarinimo principas garantuoja patikimą sandarumą ir ypač lengvą surinkimą.
Savybės ir privalumai
Išimamas filtras
- Filtras gali būti nuplaunamas po tekančio vandens srove ir naudojamas daug kartų.
Pirminis filtras, mažas
- Siurbliams, kurių vandens srautas yra iki 4000 l / h.
Pirminis filtras
- Papildomai siurblio apsaugai nuo stambių purvo dalelių ar smėlio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Dydžiai
|Iki 4000 l / h, tinklelio kilpos dydis: 250 μm (0,25 mm)
|Vandens slėgis (bar)
|8
|Tinklelio kilpos dydis (mm)
|0,25
|Sriegio dydis
|G1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|120 x 220 x 200
Įranga
- Kärcher PerfectConnect asortimento priedai
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Užtikrina panardinamo siurblio apsaugą nuo stambių purvo dalelių.
Filtras vandens siurbliui, mažas atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.