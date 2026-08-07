Filtravimo maišelių RCV 5 siurbimo stotelei rinkinys (3 vnt.)
Aukštos kokybės vilnoniai filtravimo maišeliai užtikrina paprastą ir higienišką purvo ir dulkių šalinimą iš siurbimo stotelės; specialiai skirti RCV 5 siurbimo stotelei.
Filtravimo maišeliai, pagaminti iš plyšimui atsparios vilnonės medžiagos, yra pritaikyti RCV 5 siurbimo stotelei ir pasižymi itin tvirta medžiaga bei dideliu dulkių sulaikymu. Tai užtikrina nuolat didelę siurbimo stotelės siurbimo galią, o tai reiškia, kad siurblys-robotas gali būti naudojamas dar autonomiškiau. Komplekte yra trys maišeliai.
Savybės ir privalumai
Vilnonė medžiaga puikiai sulaiko dulkes ir užtikrina pastovią siurbimo galią
Plėšimui atspari vilnonė medžiaga, ypač tinkama ilgesniam naudojimui
Užrakinama dulkių anga, kad būtų galima higieniškai pašalinti filtro maišelį
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|3
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|185 x 155 x 145
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Trumpo plauko kilimams