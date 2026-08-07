Filtro maišeliai KFI 489
Specialus vilnonis filtro maišelis užtikrina ilgalaikę siurbimo galią siurbiant smulkias dulkes remonto metu ir dirbant su elektriniais įrankiais. Tinka Kärcher sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams.
Renovation KFI 489 specialūs vilnoniai filtravimo maišeliai idealiai tinka sausų ir drėgnų nešvarumų siurbimui, taip pat puikiai tinka smulkių dulkių siurbimui, kurios susidaro atliekant remonto darbus ir dirbant su elektriniais įrankiais. Penkių sluoksnių itin atspari plyšimui vilnonė medžiaga su pirminio valymo filtru užtikrina, kad filtro paviršius neužsikimš, taip užtikrinant ilgalaikę siurbimo galią ir optimalų dulkių filtravimą naudojimo metu. Sukurtas pagal užsakovo pageidavimus Kärcher Home & Garden WD 4-6, KWD 4-6 ir MV 4-6 drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Komplektą sudaro 4 maišeliai.
Savybės ir privalumai
Penkių sluoksnių vilnonė medžiaga su pirminio valymo filtru
- Ilgalaikė siurbimo galia ir optimalus dulkių filtravimas naudojimo metu.
- Nepertraukiamam darbui.
- Itin atsparus plyšimui, idealiai tinka intensyviam naudojimui.
Tinka Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 šlapių ir sausų dulkių siurbliams
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|4
|Spalva
|pilka
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|265 x 185 x 68
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Smulkios dulkės
- Sauso purvo siurbimui
- Pašalina visų tipų šlapią ir sausą kasdienį purvą.
- Techninė patalpa
- Renovacija