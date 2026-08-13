Filtro maišelis roboto siurblio stotelei
Aukštos kokybės neaustinės medžiagos filtro maišelis užtikrina lengvą ir higienišką nešvarumų ir dulkių šalinimą daugiafunkcinėje stotelėje. Tinka RVC 3 Comfort ir RVM 4 Comfort siurbimo stotelėms.
Iš plyšimui atsparios neaustinės medžiagos pagaminti filtro maišeliai yra specialiai pritaikyti RVC 3 Comfort ir RVM 4 Comfort siurbimo stotelėms. Jie pasižymi itin tvirta medžiaga ir didele dulkių sulaikymo talpa. Tai padeda išlaikyti pastovią didelę siurbimo galią, todėl robotas siurblys gali veikti dar autonomiškiau. Komplekte yra trys maišeliai.
Savybės ir privalumai
Patvari neaustinė medžiaga
- Plyšimui atspari neaustinė medžiaga, kuri užtikrina puikų dulkių sulaikymą ir tolygų našumą, ypač naudojant ilgą laiką.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|3
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|130 x 150 x 25
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Trumpo plauko kilimams