Filtrų komplektas FCV 4
Patikima dalių patikima „Duo!Pure“ filtravimo sistema skirta „Kärcher“ FCV 4 grindų plovimo siurbliams. Ją sudaro plokščias klostuotas filtras ir kempininis filtras, užtikrinantys efektyvų nešvarumų sulaikymą.
„Duo!Pure“ filtravimo sistema, skirta FCV 4 grindų plovimo siurbliui, užtikrina patikimą apsaugą nuo drėgmės ir puikų filtravimą. Ją sudaro plokščias klostuotas filtras ir kempininis filtras. Ypač efektyvus plokščias klostuotas filtras veiksmingai surenka net mažiausias ore esančias daleles. Sausas režimas idealiai tinka kilimams ir kiliminėms dangoms valyti.
Savybės ir privalumai
Įspūdinga dviejų pakopų „Duo!Pure“ filtrų sistema
- Patikimas filtravimas užtikrinamas naudojant plokščią klostuotąjį filtrą ir kempininį filtrą.
Greita ir lengva pakeisti
Saugus ir patvarus
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|60 x 70 x 30
Pritaikymo sritys
- Pakaitinis filtrų rinkinys oro valytuvui AF 20 – skirtas oro valymui patalpose