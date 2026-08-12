Filtrų rinkinys VCH 4
Čiužinių valymo įrenginių filtrų rinkinį sudarantys variklio apsauginis filtras ir porolono filtras efektyviai sulaiko smulkias dulkes, erkutes, bakterijas ir odos daleles. Higieniškam čiužinių valymui.
Čiužinių valymo įrenginių filtrų rinkinys garantuoja nuolat aukštą higieniško valymo efektyvumą. Svarbų vaidmenį atlieka dviejų pakopų filtravimo sistema, kurią sukuria dulkių talpykloje esančio porolono filtro ir atskiro variklio apsauginio filtro sąveika. Pirmiausia porolono filtras patikimai sulaiko didesnes daleles. Šis išankstinio filtravimo etapas veiksmingai apsaugo už jo esantį filtrą nuo greito užsikimšimo. Rezultatas – nuolat didelė siurbimo galia be jokio pastebimo našumo sumažėjimo visą laiką, kol valote. Be to, dvigubo filtro barjeras sumažina įrenginio variklio nusidėvėjimą. Toliau esantis variklio apsauginis filtras sulaiko net smulkiausias dulkių daleles, užtikrindamas patikimą variklio apsaugą. Šis apsauginis mechanizmas žymiai padidina čiužinių dulkių siurblio ilgaamžiškumą. Siekiant užtikrinti visišką funkcionalumą ilguoju laikotarpiu, rekomenduojama po kiekvieno naudojimo išvalyti tiek porolono filtrą, tiek variklio apsauginį filtrą.
Savybės ir privalumai
Dviejų pakopų filtro valymo funkcija
Lengvai pakeičiamas
Nuimama ir plaunama
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|6
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|64 x 32 x 50