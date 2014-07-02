Flisiniai filtravimo maišeliai, 10 Piece(s), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 10 vnt.

Ypatingai sustiprinti, trijų sluoksnių flisiniai filtravimo maišeliai, M dulkių klasė. Flisiniai filtravimo maišeliai gali būti užpildomi 2-3 kartus didesniu kiekiu dulkių nei įprasti popieriniai filtravimo maišeliai. Tinka T 10/1 ir T 12/1 modeliams. Pakuotėje 10 vnt.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (Piece(s)) 10
Spalva Balta
Svoris (kg) 0,6
Svoris (su pakuote) (kg) 0,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 365 x 240 x 85