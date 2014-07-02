Flisiniai filtravimo maišeliai, 10 Piece(s), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 10 vnt.
Ypatingai sustiprinti, trijų sluoksnių flisiniai filtravimo maišeliai, M dulkių klasė. Flisiniai filtravimo maišeliai gali būti užpildomi 2-3 kartus didesniu kiekiu dulkių nei įprasti popieriniai filtravimo maišeliai. Tinka T 10/1 ir T 12/1 modeliams. Pakuotėje 10 vnt.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|10
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|365 x 240 x 85