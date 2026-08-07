FR 30 lygių paviršių valymo antgalis

Iki 10 kartų didesnis valomas plotas, lyginant su įprasta aukšto slėgio srove. Plastikinis korpusas optimaliam manevringumui, dvigubas keraminis guolis ilgam darbo laikui, lanksti jungtis - ergonomiškas valdymas ir integruota stovėjimo padėtis. Valytuvo purkštukų rinkinys yra užsakomas atskirai. Max. 180 bar / 850 l/ h / 60°C.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo (mm) 300
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 2,7
Priedai
FR 30 lygių paviršių valymo antgalis atsarginės dalys

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