FR 30 Me lygių paviršių valymo antgalis
Karštam vandeniui atsparus, nerūdijančio plieno valytuvas paviršiams valyti su dvigubais keraminiais guoliais, su žymių nepaliekančiais ratukais ir siurbimo žarnos jungtimi. Idealiai tinka vidaus patalpų valymui, pvz., maisto pramonei.
Aukštos kokybės, karštam vandeniui atsparus "FR 30 ME" paviršių valymo antgalis su nerūdijančio plieno korpusu, kurio darbinis plotis yra 300 mm, idealiai tinka vidaus patalpų valymui, pvz. maisto pramonėje. Komplekte taip pat yra dvigubi keraminiai guoliai, žymių nepaliekantys ratukai ir integruota siurbimo žarnos jungtis, purškiamo vandens pašalinimui. Techniniai duomenys: maks. 250 bar, 1300 l / h, 85° C. Purkštukų komplektas užsisakomas atskirai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo (mm)
|300
|Pajungimo sriegis
|M 18
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,2
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