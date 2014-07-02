FR 50 lygių paviršių valymo antgalis
Paviršių valytuvas iš karštam vandeniui atsparaus nerūdijančio plieno su 500 mm darbiniu pločiu. Idealiai tinka dideliems plotams. Su dvigubais keramikiniais guoliais, stumiama rankena, nepaliekančiais žymių ratukais ir valymo priemonės dozavimo sistema.
"FR 50" paviršių valymo antgalis yra atsparus karštam vandeniui, turi nerūdijančio plieno korpusą ir darbinį plotį 500 mm, tinkamas valyti didelius plotus. "FR 50“ turi dvigubus keraminius guolius, patogią stūmimo rankeną, žymių nepaliekančius ratukus ir integruotą žemo slėgio ploviklio dozavimo sistemą. Purkštukų komplektas užsakomas atskirai. Techniniai duomenys: maks. 250 bar, 1800 l / h, 80 ° C.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo (mm)
|500
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (su pakuote) (kg)
|13,9
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