FR Classic - lygių paviršių valymo antgalis
Idealus Kärcher pradinio lygio paviršių valymo antgalis, skirtas valyti paviršius viduje ir lauke. Su apsauga nuo taškymosi ir iki 150 bar darbinio slėgio.
"FR Classic" yra pradinio lygio modelis Kärcher paviršiaus valymo priedų gamoje, skirtas vidaus ir išorės paviršių valymui be taškymosi. Šis įrenginys pasižymi įspūdingu darbiniu slėgiu iki 150 bar bei vandens srautu - 600 litrų per valandą, esant 40° C. Pastaba: purkštukų komplektas yra užsakomas atskirai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|M 18
|Svoris (kg)
|1,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,1
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FR Classic - lygių paviršių valymo antgalis atsarginės dalys
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