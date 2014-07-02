Frotinių šluosčių rinkinys 5 vnt.
Aukštos kokybės medvilnės šluosčių rinkinys, kurį sudaro 2 didelės grindų šluostės ir 3 gaubtai įrankiui.
Aukštos kokybės medvilnės šluosčių rinkinys, kurį sudaro 2 didelės grindų šluostės ir 3 gaubtai rankiniam įrenginiui. Grindų šluostės tvirtinamos prie didžiojo grindų antgalio, o gaubtai paprastai tvirtinami prie rankinio prietaiso. Tvirtos, itin gerai sugeriančios ir nesiveliančios šluostės efektyviai absorbuoja nešvarumus. Idealiai tinka PVC, linoleumo, plytelių ir natūralaus akmens grindims valyti.
Savybės ir privalumai
Grindų valymo šluostė, pagaminta iš aukštos kokybės medvilnės
- Purvas yra lengvai pašalinamas ir sugeriamas šluostėje
- Galima plauti skalbyklėje iki 60°C.
Uždangalas rankiniam antgaliui; pagamintas iš aukštos kokybės medvilnės
- Purvas yra lengvai pašalinamas ir sugeriamas šluostėje
- Galima plauti skalbyklėje iki 60°C.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|265 x 65 x 200
Pritaikymo sritys
- Virtuvių paviršiai
- Sienų plytelės
- Dušo kabina / vonia
- Kaitlentės
- Gartraukiai
- Šaldytuvas (vidus/išorė)
- Kietosios grindų dangos
- Virtuvės