FRV 30 - lygių paviršių valymo antgalis
Dėl integruoto ir automatinio nešvaraus vandens pašalinimo, paviršiaus valymas su "FRV 30" yra dar efektyvesnis. Po valymo nebereikia praplauti paviršiaus, nes nešvarus vanduo yra pašalinamas per komplekte esančią 5 m išsiurbimo žarną. Papildomos savybės – žymių nepaliekantys ratukai ir dvigubi keraminiai guoliai. Valytuvo purkštukų rinkinys yra užsakomas atskirai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|M 18
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,6
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FRV 30 - lygių paviršių valymo antgalis atsarginės dalys
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