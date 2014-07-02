FRV 30 Me - lygių paviršių valymo antgalis
Dėl automatinio nešvaraus vandens išsiurbimo, paviršių valymas tiek viduje, tiek lauke su nerūdijančio plieno "FRV 30 Me" valymo antgaliu yra žymiai efektyvesnis. Galimas valymas karštu vandeniu iki 85° C.
Nerūdijančio plieno paviršių valymo antgalį "FRV 30 Me" galima naudoti su karštu vandeniu iki 85° C. Dėl integruoto automatinio nešvaraus vandens pašalinimo, paviršių valymas su "FRV 30 Me“ yra efektyvesnis tiek vidaus patalpose, tiek išorėje. "FRV 30 Me“ turi temperatūrai atsparią 7,5 m ilgio siurbimo žarna, pagaminta iš poliuretano. Papildomi, didelio našumo paviršiaus valymo antgalio, pranašumai - žymių nepaliekantys ratukai ir dvigubas keraminis guolis. Techniniai duomenys: maks. 250 bar, 1300 l / h. (Įrenginiui skirtas purkštukų komplektas yra užsakomas atskirai.)
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,4
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