FRV 30 Me paviršių valytuvas

Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija. Tinka naudojimu tiek lauke, tiek patalpose. Galima naudoti su karštu vandeniu iki 85°C.

Dėka integruotos vandens pašalinimo funkcijos paviršių valymas su FRV 30 Me yra daug efektyvesnis ir greitesnis. FRV 30 Me gali būti naudojamas su karštu vandeniu iki 85°C ir tinka darbui tiek lauke, tiek patalpose. Valytuvas komplektuojamas su 7,5m ilgio karščiui atspare poliuretano žarna vandens pašalinimui, bei netepančiais paviršių ratukais - patogesniam darbui. FRV 30 Me gali būti naudojamas su aukšto slėgio įrenginiais kurių vandens slėgis ir srautas yra nedidesni nei 250bar ir 1300l/val. Aukšto slėgio purkštukų komplektas pasirenkamas ir užsakomas atskirai.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis EASY!Lock
Spalva sidabrinis
Svoris (su pakuote) (kg) 7,6
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FRV 30 Me paviršių valytuvas atsarginės dalys

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