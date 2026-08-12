FRV 50 Me - lygių paviršių valymo antgalis
Dėl automatinio nešvaraus vandens išsiurbimo, paviršių valymas tiek viduje, tiek lauke su nerūdijančio plieno "FRV 30 Me" valymo antgaliu yra žymiai efektyvesnis. Galimas valymas karštu vandeniu iki 85° C. "FRV 50 Me“ turi temperatūrai atsparią 7,5 m poliuretano siurbimo žarną. Papildomos, kokybę užtikrinančios savybės - žymių nepaliekantys ratukai ir dvigubas keraminis guolis. Įrenginio purkštukų komplektas yra užsakomas atskirai. Maks. 250 bar / 1 300 l / h / 85° C.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (su pakuote) (kg)
|17,5
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FRV 50 Me - lygių paviršių valymo antgalis atsarginės dalys
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