FRV 50 Me paviršių valytuvas

Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija ypač dideliems paviršių plotams valyti. Galima naudoti su karštu vandeniu iki 85°C.

Dėka integruotos vandens pašalinimo funkcijos didelių plotų paviršių valymas su FRV 50 Me yra daug efektyvesnis ir greitesnis. FRV 50 Me gali būti naudojamas su karštu vandeniu iki 85°C. Valytuvas komplektuojamas su 10m ilgio karščiui atspare poliuretano žarna vandens pašalinimui, bei netepančiais paviršių ratukais - patogesniam darbui. FRV 50 Me gali būti naudojamas su aukšto slėgio įrenginiais kurių vandens slėgis ir srautas yra nedidesni nei 250bar ir 2000l/val. Aukšto slėgio purkštukų komplektas pasirenkamas ir užsakomas atskirai.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis EASY!Lock
Spalva sidabrinis
Svoris (su pakuote) (kg) 16,9
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FRV 50 Me paviršių valytuvas atsarginės dalys

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