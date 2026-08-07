FRV 50 Me paviršių valytuvas
Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija ypač dideliems paviršių plotams valyti. Galima naudoti su karštu vandeniu iki 85°C.
Dėka integruotos vandens pašalinimo funkcijos didelių plotų paviršių valymas su FRV 50 Me yra daug efektyvesnis ir greitesnis. FRV 50 Me gali būti naudojamas su karštu vandeniu iki 85°C. Valytuvas komplektuojamas su 10m ilgio karščiui atspare poliuretano žarna vandens pašalinimui, bei netepančiais paviršių ratukais - patogesniam darbui. FRV 50 Me gali būti naudojamas su aukšto slėgio įrenginiais kurių vandens slėgis ir srautas yra nedidesni nei 250bar ir 2000l/val. Aukšto slėgio purkštukų komplektas pasirenkamas ir užsakomas atskirai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (su pakuote) (kg)
|16,9
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