G 120 Q Full Control purškimo pistoletas
G 120 Q Full Control aukšto slėgio purškimo pistoletas Kärcher K 3 Full Control įrenginiams, rodo slėgio lygius ir plovimo priemonės režimą. Su greitąja jungtimi.
Dėka ekrano, kurio informaciją lengva matyti bet kokiu oru, G 120 Full Control aukšto slėgio purškimo pistoletas užtikrina daugiau kontrolės valymo metu. SOFT (švelnus), MEDIUM (vidutinis) ir HARD (kietas) slėgio nustatymai bei valymo priemonės režimas gali būti nustatomi vos pasukant „vario power“ antgalį. Purškimo pistoletas su greitosios jungties adapteriu tinkamas K 3 klasės Full Control aukšto slėgio įrenginiams.
Savybės ir privalumai
Atsarginis purškimo pistoletas K 3 klasės Kärcher Power Control ir Full Control slėginiams plovimo įrenginiams
- Lengvam purškimo pistoleto pakeitimui.
Lengvai suprantamas ekranas, slėgio ar plovimo priemonės režimo indikacija
- Kad pasirinktam valymo objektui būtų lengviau pasirinkti tinkamą slėgio lygį.
Greitosios jungties adapteris
- Greito sujungimo sistema, leidžianti lengvai sujungti purškimo pistoletą su aukšto slėgio žarna.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|432 x 42 x 216