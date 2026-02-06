G 145 Q Full Control purškimo pistoletas
Purškimo pistoletas su LED ekranu, rodančiu įvairius slėgio nustatymus. Su greitąja jungtimi. Tinka Kärcher Full Control įrenginių klasėms nuo K 4 iki K 5.
Aukšto slėgio įrenginio pistoletas, kuris suteiks daugiau kontrolės valant. Su LED ekranu slėgio bei plovimo priemonės režimui matyti, taip pat su greitosios jungties adapteriu. Sukant „vario power“ antgalį, galima nustatyti slėgio lygius HARD (kietas), MEDIUM (vidutinis) arba SOFT (švelnus) arba įjungti plovimo priemonės režimą. LED ekraną lengva matyti bet kokiomis oro sąlygomis. Purškimo pistoletas tinka visiems K4 - K 5 klasės Full Control aukšto slėgio įrenginių modeliams.
Savybės ir privalumai
Purškimo pistoletas, skirtas K 4 – K 5 klasių Kärcher Power Control ir Full Control slėginiams plovimo įrenginiams
- Lengvam purškimo pistoleto pakeitimui.
Lengvai suprantamas LED ekranas, slėgio ar plovimo priemonės režimo indikacija
- Kad pasirinktam valymo objektui būtų lengviau pasirinkti tinkamą slėgio lygį.
Greitosios jungties adapteris
- Greito sujungimo sistema, leidžianti lengvai sujungti purškimo pistoletą su aukšto slėgio žarna.
Greita jungtis
- Galima naudoti įvairius Kärcher priedus.
Plovimo priemonės naudojimas žemu slėgiu
- Komfortiškas plovimo priemonės panaudojimas.
Saugos užraktas nuo vaikų
- Užblokuoja purškimo pistoleto rankenėlę.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|552 x 43 x 223