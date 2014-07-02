G 160 purškimo pistoletas

Pistoletas pakeitimui Kärcher K2 - K7 serijos buitiniams plovimo įrenginiams, kuriuose žarna jungiama prie pistoleto su fiksatoriumi (be greito sujungimo jungties).

Savybės ir privalumai
Pakaitinis purškimo pistoletas K 2 - K 7 klasių aukšto slėgio plovimo įrenginiams.
  • Lengvas purškimo pistoleto pakeitimas.
Greita jungtis
  • Galima naudoti įvairius Kärcher priedus.
Plovimo priemonės naudojimas žemu slėgiu
  • Paprastas plovimo priemonės naudojimas.
  • Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Saugos užraktas nuo vaikų
  • Purškimo pistoleto rankenėlė yra užblokuota.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,3
Svoris (su pakuote) (kg) 0,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 422 x 40 x 181
Suderinami įrenginiai