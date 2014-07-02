G 160 purškimo pistoletas
Pistoletas pakeitimui Kärcher K2 - K7 serijos buitiniams plovimo įrenginiams, kuriuose žarna jungiama prie pistoleto su fiksatoriumi (be greito sujungimo jungties).
Savybės ir privalumai
Pakaitinis purškimo pistoletas K 2 - K 7 klasių aukšto slėgio plovimo įrenginiams.
- Lengvas purškimo pistoleto pakeitimas.
Greita jungtis
- Galima naudoti įvairius Kärcher priedus.
Plovimo priemonės naudojimas žemu slėgiu
- Paprastas plovimo priemonės naudojimas.
- Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Saugos užraktas nuo vaikų
- Purškimo pistoleto rankenėlė yra užblokuota.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|422 x 40 x 181