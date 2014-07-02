G 160 Q Trigger Gun Quick Connect
Aukščiausios kokybės pistoletas su pritaikyta Quick Conect jungtimi ir minkštos rankenos įdėklais garantuoja aukšto lygio komfortą valant.
Aukščiausios kokybės pistoletas su Quick Connect jungtimi ir minkštais rankenos įdėklais garantuoja aukštą valymo komfortą. Taip pat idealiai tinka kaip pakaitinis pistoletas visiems Kärcher buitiniams aukšto slėgio plovimo įrenginiams, klasėms K2 - K7, su Quick Connect jungtimi.
Savybės ir privalumai
Atsarginis Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginių pistoletas nuo 2008 m., K2 – K7 klasės, su Quick Connect
- Lengvas purškimo pistoleto pakeitimas.
Greito pajungimo jungtis
- Greito sujungimo sistema, leidžianti lengvai sujungti purškimo pistoletą su aukšto slėgio žarna.
Greita jungtis
- Galima naudoti įvairius Kärcher priedus.
Guminis padas
- Patogesnis laikymas.
Plovimo priemonės naudojimas žemu slėgiu
- Paprastas plovimo priemonės naudojimas.
- Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Saugos užraktas nuo vaikų
- Purškimo pistoleto rankenėlė yra užblokuota.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|440 x 193 x 40