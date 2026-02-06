G 180 Q COMFORT!Hold gun
G 180 Q COMFORT! aukšto slėgio plovimo įrenginių purškimo pistoletas užtikrina maksimalų komfortą, nes sumažina svirties laikymo jėgą.
Valymas aukštu slėgiu tampa gerokai lengvesnis su G 180 Q COMFORT!Hold purškimo pistoletu. Dėl inovatyvaus COMFORT!Hold mechanizmo svirties laikymo jėga sumažėja iki 50 procentų*. Tai ne tik mažina įtampą ir nuovargio požymius, bet ir didina darbo našumą. Tai ypač svarbu atliekant ilgesnės trukmės darbus ir valant didelius plotus. Dar efektyvesniam valymui, galima naudoti valymo priemonę, kuri purškiama tiesiai iš purkštuvo, jei aukšto slėgio plovimo įrenginyje numatyta tokia galimybė. Vaikų apsaugos užraktas leidžia lengvai užfiksuoti pistoleto gaiduką, o patogi Quick Connect jungtis palengvina aukšto slėgio žarnos prijungimą. Purškimo pistoletas tinka visiems „Kärcher“ aukšto slėgio plovimo K 2–K 7 klasės įrenginiams.* Lyginant naujojo „Kärcher“ COMFORT!Hold purškimo pistoleto laikymui reikalingą jėgą su standartiniais Kärcher purškimo pistoletais. Tiksli reikšmė gali skirtis priklausomai nuo naudojamo įrenginio.
Savybės ir privalumai
„COMFORT!Hold“ mechanizmas
- Atpalaiduoja raumenis, suteikia daugiau komforto ir taip padeda padidinti darbo našumą.
Greito pajungimo jungtis
- Greito sujungimo sistema, leidžianti lengvai sujungti purškimo pistoletą su aukšto slėgio žarna.
Greita jungtis
- Galima naudoti įvairius Kärcher priedus.
Valymo priemonės naudojimas be purškimo antgalio, tiesiogiai per purškimo pistoletą
- Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Plovimo antgalis tiesiai ant paleidimo pistoleto (be purškimo ieties)
- Efektyvus ir greitas nešvarumų pašalinimas.
Saugos užraktas nuo vaikų
- Purškimo pistoleto rankenėlė yra užblokuota.
Suderinamas su visais „Kärcher“ K 2–K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiais su „Quick Connect“ adapteriu
- Puikiai tinka planuojant vėliau atnaujinti ir pakeisti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|548 x 191 x 38
Suderinami įrenginiai
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 OJ
- K 2 OPP Car
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium horizontal
- K 2 horizontal
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 3 horizontal
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition *EU
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ BB *EU
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus