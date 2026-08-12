G 180 Q Full Control Plus purškimo pistoletas
Su LCD ekranu ir slėgio bei plovimo priemonės valdymo mygtukais: aukšto slėgio pistoletas visiems Kärcher K 5 Premium, K 7 ir K 7 Premium Full Control Plus įrenginiams, pagamintiems nuo 2017 metų.
Dar niekada valydami neturėjote tiek kontrolės. Dėka +/- mygtukų, esančių ant G 180 Q Full Control Plus pistoleto, slėgio lygis ir valymo priemonės dozavimas yra kontroliuojami vienu prisilietimu prie mygtuko. Visi nustatymai visuomet matomi LCD ekrane, nepaisant oro sąlygų. Purškimo pistoletas, kuriame yra greito sujungimo adapteris, tinka Kärcher Full Control Plus įrenginių K 5 Premium, K7 ir K7 Premium modeliams, pagamintiems nuo 2017 m.
Savybės ir privalumai
Pakaitinis purškimo pistoletas Kärcher Full Control Plus modelių K 5 Premium, K 7 ir K 7 Full Control klasėms, pagamintoms nuo 2017 metų ar naujesnėms
- Lengvam purškimo pistoleto pakeitimui.
Mygtukai +/- ant rankenos
- Patogiam slėgio ir plovimo priemonės koncentracijos nustatymo valdymui.
Slėgio lygio atvaizdavimas LCD ekrane
- Kad pasirinktam valymo objektui būtų lengviau pasirinkti tinkamą slėgio lygį.
Valymo priemonės naudojimo indikatorius ant LCD ekrano
- Lengvam plovimo priemonės kiekio pasirinkimui.
Greitosios jungties adapteris
- Greito sujungimo sistema, leidžianti lengvai sujungti purškimo pistoletą su aukšto slėgio žarna.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8